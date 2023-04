Initiative kämpft für die Rettung des Ackerlands

Rückwidmung gefordert

Die Bürgerbewegung möchte mindestens 600 Unterschriften für einen Initiativantrag im Gemeinderat sammeln. Sie beruft sich auf Paragraf 25 des NÖ Raumordnungsgesetzes, wonach das betroffene Areal aufgrund des fehlenden Hochwasserschutzes längst in Grünland rückzuwidmen gewesen wäre. „Hier setzen wir an und fordern die Stadtregierung auf, das nachzuholen. Unsere Hoffnung ist, dass wir mit unserem Antrag das Schlimmste verhindern und ein Zeichen für Klimaschutz und für den Erhalt fruchtbarer Böden setzen können“, so Drexler.