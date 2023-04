Trikot geleakt! Neue Farben für den FC Bayern?

Auf Twitter ist ein Trikot mit den Grundfarben Schwarz und Lila zu sehen, inklusive eines Musters, dass an die bayrischen Rauten in der Mitte des Bayern Logos erinnert. Diese Akzente sind in grün und lila gehalten. Vereinsname und Spielername auf der Rückseite sollen ebenfalls lila sein. Den Nackenbereich ziert traditionell das Motto „Mia san mia“.