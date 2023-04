Konferenz mit Bayern & Dortmund ab 15.30 Uhr LIVE

Das Osterwochenende bringt in der deutschen Fußball-Bundesliga viel Spannung an der Spitze und am Tabellenende. Am Samstag kommt es bei SC Freiburg gegen Bayern München und Borussia Dortmund gegen 1. FC Union Berlin (jeweils 15.30 Uhr) zu direkten Duellen der vier aktuellen Top-Teams. Wir berichten über die fünf Spiele in der Konferenz live - siehe Ticker unten.