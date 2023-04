Vienna Capitals: Basteln an Zukunft hat begonnen!

Am Donnerstag haben sich die Vienna Capitals beim großen Abschlussfest in der Steffl Arena von Coach Dave Barr und von der für sie beendeten Eishockey-Saison verabschiedet. Noch am Freitag begann das Basteln an der Zukunft - mit der Bekanntgabe der ersten 13 Spieler, die fix im Kader für die kommende Spielzeit stehen …