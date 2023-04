Hautkrankheit Urtikaria: In Brennnesseln gesetzt?

„Nesselausschlag entsteht durch eine verstärkte Aktivität von Mastzellen in der obersten Schicht der Haut“, erklärt Dr. Clemens Schöffl, Abteilung für Dermatologie und Venerologie, MedUni Graz, in der „Ärzte Krone“. Diese produzieren einen Überschuss verschiedener Botenstoffe (etwa Histamin). In der Folge kommt es zu Juckreiz, die Blutgefäße erweitern sich. Es bilden sich oberflächliche Schwellungen und die typischen Hautveränderungen.