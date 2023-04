Egger: „Rückzahlung von Corona-Strafen fair!“

„Durchlöcherung des Rechtsschutzsystems“

Verfassungsexperte Heinz Mayer meint: „Das wäre eine Durchlöcherung des Rechtsschutzsystems.“ Die Verfassung sieht nämlich vor, dass eine aufgehobene Verordnung erst ab dem Zeitpunkt des höchstrichterlichen Urteils nicht mehr gilt. „Nur für die Person, die die Norm vor dem Verfassungsgerichtshof bekämpft, fallen die Folgen weg“, so Mayer. Ein Gesetz, das eine Rückzahlung von Strafen vorsieht, wäre Bundesmaterie. Zahle man nur Corona-Strafen zurück, wäre das verfassungswidrig. „Die Regel müsste nämlich dann in jedem Fall gelten, in dem eine Grundlage für Strafen nachträglich wegfällt. Also beispielsweise auch bei Steuer- und Anlageverfahren.“ Greife das Land für die Corona-Rückzahlung einfach in die Kasse, würde sich wohl der Staatsanwalt dafür interessieren. „Über öffentliche Mittel kann man nicht einfach so verfügen“, so Mayer.