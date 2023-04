Toto Wolff jetzt im Klub der Sport-Milliardäre!

Wolff wurde 2013 als Nachfolger von Norbert Haug zum Mercedes-Motorsportchef ernannt. Er hält 33,3 Prozent am Mercedes-AMG-F1-Team und ist zudem Aktionär bei Aston Martin. Mercedes feierte mit Wolff insgesamt acht Konstrukteurs-Titeln und acht Einzel-WM-Titeln. Laut „Forbes“ hat seine Präsenz in der Netflix-Dokumentation „Drive to Survive“ und der generelle Boom um die Königsklasse des Motorsports einen großen Anteil an seinem wirtschaftlichen Erfolg.