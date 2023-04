Azoren-Insel Faial: Wo ein Vulkan Briefe schreibt

Exotische Blumen im Garten und am Wegesrand

Aber was kann man nun hier auf der Ilha Azul, der blauen Insel, alles entdecken? Jede Menge Natur auf jeden Fall, ob an der Küste oder im Landesinneren. Das subtropische Klima ist idealer Boden für 200 endemische und 700 exotische Arten. Meterhohe Hecken aus Kamelien, Orangenbäume, Strelitzien und Callas blühen in den Vorgärten der Häuser. Kilometerlange Wanderwege quer durch Faial bieten Schwierigkeitsgrade für jeden interessierten Wanderer. Besonderes Highlight ist die Wanderung um die Caldeira, entlang des Kraterrandes mit fabelhaftem Rundumblick. Außerdem gibt es noch zahlreiche Möglichkeiten für Reitausflüge, Canyoning oder Tauchausflüge, an warmen Tagen locken schwarze Vulkansandstrände und auch Naturbadebecken oder Wal-Beobachtungsausflüge.