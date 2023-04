Briten verhängen Millionenstrafe über TikTok

Strafe lag zunächst bei 27 Millionen Pfund

Ursprünglich hatte die Behörde sogar 27 Millionen Pfund Strafe verhängt. Nach Einwänden von Tiktok sei aber entschieden worden, „die vorläufigen Erkenntnisse in Bezug auf die rechtswidrige Verwendung“ einiger Datenkategorien nicht weiterzuverfolgen. Tiktok begrüßte in einer Reaktion am Dienstag, dass der Betrag gesenkt wurde, betonte aber, man sei mit der Strafe nicht einverstanden und prüfe die Entscheidung. Tiktok investiere viel Geld, um Kinder unter 13 Jahren von der Plattform fernzuhalten, sagte eine Sprecherin dem „Wall Street Journal“.