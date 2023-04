„Kahn lügt!“ Krach der Bayern-Legenden eskaliert

Der FCB-Vorstand behauptete im Wortgefecht vor dem Spiel, mit Nagelsmann vor der Einigung mit Tuchel Kontakt gehabt zu haben, wollte ihm das Aus aber persönlich sagen und nicht in dessen Ski-Urlaub im Zillertal. „Sie möchten doch einem Trainer, der zu diesem Zeitpunkt nicht in München war, nicht am Telefon sagen, dass man sich von ihm trennt. Ich hatte Kontakt zu Julian Nagelsmann. Aber das am Telefon zu machen, ist nicht mein Stil, das ist auch nicht der Stil des FC Bayern“, so Kahn.