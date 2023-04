Kapfenberg und Vienna feiern wichtige Siege

Der Kapfenberger SV schreibt im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Liga derzeit weiter positive Schlagzeilen. Die Steirer setzten sich am Samstag in der Red Bull Arena beim FC Liefering mit 3:1 durch, fuhren den zweiten Sieg in Folge ein und gaben die am Freitag geerbte „Rote Laterne“ gleich wieder an die Young Violets Austria Wien zurück.