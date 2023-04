Golf: Straka kämpft um Cut - Runde abgebrochen

Wiesberger auf LIV-Tour Drittletzter

Nicht nach Wunsch ist es am ersten Tag des zur LIV-Tour zählenden Turniers in Orlando (Florida) für Bernd Wiesberger gelaufen. Der 37-jährige Burgenländer beendete am Freitag die Auftaktrunde mit einer 73 und damit zwei über Par und liegt nur an 46. und drittletzter Stelle. Der Kolumbianer Sebastian Munoz setzte sich mit einer starken 62er-Runde neun unter Par an die Spitze.