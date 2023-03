Lehrer im Boxring: Vor Titelkampf will er den K.o.

Hoffen auf mehr Gegenwehr

Power wird es auch bei ihm brauchen, wenn mit dem Brasilianer Eduardo Sacramento da Silveira im Hotel InterContinental der zweite Aufbaugegner wartet. Nach dem vergangenen Kurz-Aufbaukampf gegen den Bosnier Bojan Cestic, der mit einer Ellenbogenverletzung bereits nach Runde eins aufgeben musste, will Nikolic diesen Gegner nun per Knock-Out zurück nach Südamerika schicken. Allerdings nicht gleich in Durchgang eins: „Der Kampf ist auf acht Runden angesetzt, da muss ich mir die Luft schön einteilen und am Ende versuchen, den K.o. zu setzen.“