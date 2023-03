Manuela Zinsberger im Halbfinale gegen Wolfsburg

Alexandra Popp (20.) erzielte am Donnerstag vor 14.367 Fans die Führung für Wolfsburg, für Paris war das 1:1 von Kadidiatou Diani (30.) zu wenig. Die ÖFB-Internationale Marina Georgieva verfolgte das Aus ihres Teams von der Bank aus. Zinsberger und Wienroither hatten sich am Vortag mit Arsenal gegen Bayern München durchgesetzt. Der Halbfinalgegner des FC Barcelona wurde am Donnerstagabend zwischen Chelsea und Titelverteidiger Lyon (Hinspiel: 1:0) ermittelt.