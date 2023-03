Ex-Star fordert Rauswurf von DFB-Teamchef Flick!

„Da frage ich mich, was der Anspruch ist!“

Vor allem die „Schönrederei“ der katastrophalen Darbietung des Weltmeisters von 2014 gegen die Belgier stieß Hamann extrem sauer auf. „Da frage ich mich, was der Anspruch ist. Wir wurschteln vor uns hin und sagen, das wird schon. Aber in der Konstellation wird nichts.“