Ansu Fatis Papa „sehr wütend“ auf Barca-Coach Xavi

Drei Tore und drei Assists lautet die eher magere Ausbeute Ansu Fatis in der laufenden La-Liga-Saison. Nach einer Reihe an Verletzungen konnte der 20-Jährige in den vergangenen Monaten nicht so richtig an die Leistungen und Erwartungen der letzten Jahre anschließen. Unter Trainer Xavi muss der Spanier immer öfter auf der Ersatzbank Platz nehmen, Papa Bori platzt indes der Kragen.