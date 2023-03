Mit Sauerstoff und Rollator vor dem Sozialgericht

„Sie amputierten ihm sein letztes Bein und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein“ - Können Sie sich noch an die Textzeile des Songs der Band Geier Sturzflug erinnern? Glaubt man den Erzählungen einer Betroffenen von Szenen „echter Massenabfertigung“ am Arbeitsgericht Wiener Neustadt, klingt diese zynische Zeile gar nicht mehr so übertrieben. Wie deren Klage gegen die Pensionsversicherungsanstalt wurden dort auch andere Härtefälle abgewiesen.