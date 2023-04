Höhenflug der FPÖ?

Die schwarz-blaue Regierung in Niederösterreich unter Johanna-Mikl Leitner (ÖVP) und Udo Landbauer (FPÖ) setzt auf Anti-Corona-Maßnahmen und Migrationskritik. Die FPÖ liegt laut Umfragen in Österreich auf dem ersten Platz. Spätestens im Herbst 2024 wird es in Österreich zu Landtagswahlen kommen. Könnte es hier auch zu einer schwarz-blauen Regierung im Bund kommen? Das und mehr sehen Sie in der krone.tv-Sendung „5 Minuten“.