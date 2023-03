Leichtfried: Viele motivierte Bewerber für Vorsitz

Pensionen: SPÖ hofft auf Schützenhilfe der FPÖ

Die SPÖ wiederum hofft, dass die FPÖ beim Thema Pensionsaliquotierung mit den Roten mitmarschiert. Wenn nicht am Mittwoch im Plenum die Abschaffung dieses „Pensionsraubs“ paktiert wird, wie diese Regelung der Pensionsanpassung von den Sozialdemokraten genannt wird, will man sich an das Höchstgericht wenden, wie Leichtfried am dienstag kundtat. Allerdings braucht man dafür die Unterstützung einer anderen Fraktion. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die FPÖ bei sowas nicht mitgeht“, so Leichtfried weiter. Das Anliegen unterstützen wird die SPÖ auch mit einem Dringlichen Antrag im Plenum.