So viele Erfindungen in Österreich wie nie zuvor

Wien mit den meisten Einreichungen

Nach Bundesländern wurden Unternehmen aus Wien mit 612 Patentanmeldungen (minus 0,8 Prozent) am häufigsten beim EPA vorstellig, gefolgt von Oberösterreich (539; plus 6,3 Prozent) und der Steiermark (315; plus 12,5 Prozent). Auf Rang vier kommt Vorarlberg (285; plus 11,8 Prozent) und dann Niederösterreich (224; minus 10,4 Prozent), Kärnten (173; plus 19,3 Prozent), Tirol (134; plus 1,5 Prozent), Salzburg (99; minus 13,2 Prozent) und das Burgenland (7; minus 22,2 Prozent).