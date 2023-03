Swans Gmunden wieder BSL-Tabellenführer

Klosterneuburg-Frauen vor Titelgewinn

Bei den Frauen hat Titelverteidiger Duchess Klosterneuburg in der „Best-of-five“-Finalserie der BDSL auch die zweite Begegnung gewonnen. Nach dem 53:47 (25:18) am Sonntagabend bei UBI Graz stehen die Niederösterreicherinnen vor dem neuerlichen Gewinn der Meisterschaft. Spiel drei steigt am kommenden Sonntag (20.15 Uhr).