David Alaba: „Habe mich auch hinterfragt“

Alaba könnte im Juni „100er-Marke“ knacken

Er kenne seinen Körper mittlerweile sehr gut. „Dementsprechend arbeite ich auch“, sagte Österreichs neunmaliger Fußballer des Jahres. Im Teamcamp in Windischgarsten machte Alaba Extraschichten, ehe er am Mittwoch nach einem Monat Pause ins Mannschaftstraining einstieg. „Ich hab jetzt vier Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert und habe auch sehr gut darauf reagiert.“ Der Wiener fühlt sich für sein 99. Länderspiel bereit. Den 100er könnte er beim folgenden Schlager am 17. Juni in Brüssel gegen Belgien erleben.