Alaba gegen Estland fit? Rangnick gibt Update

Österreichs Fußball-Teamkapitän David Alaba wird im zweiten Spiel der EM-Qualifikation am Montag (20.45 Uhr live im sportkrone.at-Ticker) in Linz gegen Estland definitiv im Kader stehen. Teamchef Ralf Rangnick wollte am Sonntag in einer Pressekonferenz in Windischgarten nicht einmal ausschließen, dass der Real-Madrid-Profi in der Startformation stehen wird. Den Auftakt am Freitag gegen Aserbaidschan (4:1) hatte Alaba infolge einer Muskelverletzung im Oberschenkel noch ausgelassen.