Als Polster in Estland live nicht auf Sendung war

Ein TV-Moment zum Schmunzeln. Lange her. Es war der 20. August 1997, als Polster mit einem Hattrick in Tallinn Österreichs 3:0-Sieg „nach einer Halbzeit Sommerfußball“ (O-Ton Teamchef Herbert Prohaska) fixierte. Schon in Wien hatte man auf dem Weg zur WM nach Frankreich mit 2:0 gewonnen. Bis heute die einzigen zwei Duelle gegen die Esten …