Mit diesen Tricks trinken Sie automatisch mehr

Nur Wasser trinken ist Ihnen zu langweilig? Kein Problem: In diese spezielle Flasche können Sie kleine Duft-Pads einlegen, die Ihnen suggerieren, Ihr Wasser würde nach Orange, Zitrone oder anderen Aromen schmecken! So bringen Sie Abwechslung in Ihr Trinkverhalten, ohne Kalorien oder Zucker zu sich zu nehmen.