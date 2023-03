„Brazzo“: „Wenn du keinen Bock hast, leg auf!“

„Dann haben wir uns Dienstagabend getroffen und ein sehr gutes Gespräch gehabt. Er war von Anfang an sehr heiß. Mittwoch und Donnerstag haben wir verhandelt. Thomas wollte unbedingt und wir auch“, so Salihamidzic weiter. Der Zeitpunkt der Bayern-Anfrage sei für Tuchel aber überraschend gewesen, der Deutsche habe eher damit gerechnet, seine Trainer-Karriere im Ausland fortzusetzen. Die Bayern-Bosse und Thomas Tuchel einigten sich am Ende auf einen Zweijahresvertrag.