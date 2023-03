Offiziell: „Individuelle Gründe“ für GECKO-Ende

Kritik an Nehammer und Kurs in Niederösterreich

Den jüngst getroffenen Auflösungsbeschluss begründet man mit der „mittlerweile stabilen pandemischen Lage“, durch die eine Krisenkoordination in Form der GECKO nicht mehr erforderlich sei. Darüber hinaus habe es auch „individuelle Gründe einzelner Mitglieder“ gegeben. Im Bericht wird das nicht weiter ausgeführt, im Vorfeld ließen aber einige Experten durchblicken, dass ihnen wissenschaftsfeindliche Aussagen von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sowie das Aus für die Impfwerbung in Niederösterreich durch Schwarz-Blau sauer aufgestoßen waren.