Katzian: „Menschen kriechen schon am Zahnfleisch“

Nach Mitgliederbefragung „muss auch eine Ruhe sein“

Mit der Gesamtsituation in der SPÖ ist Katzian übrigens alles andere als glücklich, wie er sagt: Es gäbe viele Dinge, die man in der SPÖ anpacken müsse, stattdessen sei man nun mit der Führungsfrage beschäftigt. „Offenbar ist es nicht anders gegangen.“ Die SPÖ Mitgliederbefragung zur Parteispitze startet am 24. April. „Ich denke mir, man muss das jetzt so schnell wie möglich machen. Dann muss aber auch eine Ruhe sein. Wenn dann wieder die ganze Geschichte von vorne losgeht, ist es der Beginn eines Selbstmordes - und das möchte ich ehrlich gesagt nicht.“