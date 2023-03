Schnellstraße nach St. Veit wird heuer breiter

Soviel wird in die Sicherheit investiert

Im Bereich St. Veit Süd bis St. Veit Nord investieren wir 65 Millionen Euro für das gesamte Bauvorhaben. Im gesamten Jahr investiert die Asfinag in Kärnten 135 Millionen und im nächsten Jahr 175 Millionen für Sicherheit in Kärnten. In den Jahren 2023 - 2028 werden insgesamt 857 Millionen Euro für die Sicherheit auf Kärntens Straßen ausgegeben", so Hartwig Hufnagl.