Matthias Braunöder ist „Fußballer des Jahres“!

In der vergangenen Saison wurde der Austrianer als „Lotterien-Jungstar“ des Jahres ausgezeichnet, diesmal fällt - obwohl der Mittelfeldmann erst zwanzig ist - das „jung“ weg. Der Star des Jahres, der „Krone“-Fußballer des Jahres heißt Matthias Braunöder. „Ich freue mich, dass so viele Austrianer für mich abgestimmt haben“, sagt der Burgenländer, der an der 100.000er-Marke kratzte. Und den im Gegensatz zum Vorjahr deutlich größeren Pokal mit einem Lächeln entgegennahm: „Mir gefällt es ganz gut bei euch, hoffentlich bin ich auch in Zukunft öfter Gast bei der Krone“, ist die Lust auf weitere Auszeichnungen längst geweckt.