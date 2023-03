Nach Rapid-Absage: EM-Quali-Hit im Happel-Oval!

Rasenpflege in Salzburg

Die beiden Auftaktpartien der EM-Quali am Freitag gegen Aserbaidschan und am folgenden Montag gegen Estland gehen in der neuen Raiffeisen Arena in Linz über die Bühne. Nach dem Gastspiel bei Favorit Belgien in Brüssel (17. Juni) könnte das Heimspiel gegen Schweden ein richtungsweisendes sein. Der ÖFB hatte auch bei Salzburg als möglichem Austragungsort dafür vorgefühlt, auch dort handelte man sich wegen der in der Saisonpause notwendigen Rasenpflege eine Absage ein.