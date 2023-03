Sturm Graz ließ nach Feueralarm nichts anbrennen

Mit mehr Mut in die 2. Halbzeit

Trotzdem: Die Wattener ließen sich nicht entmutigen, wurden nach der Pause offensiver. Ein Schuss von Julius Ertlthaler wurde noch abgeblockt (58.), ein Freistoß von Dominik Stumberger ging in die Tiroler Wolken (64.). Und just in der besseren Phase brachte ein Blackout die WSG auf die Verliererstraße: Behouneks Rückpass verhungerte, Oswald kam zu spät, Emegha musste nur mehr ins verwaiste Gehäuse schieben (0:1/66.).