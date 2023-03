WSG Tirol gegen Sturm Graz - ab 17 Uhr LIVE

In neun Duellen mit den Grazern hat die Wattener Sportgemeinschaft nämlich nur zwei magere Punkte geholt. Das gelang zwar jeweils in Heimspielen, doch für ein Tiroler Happy End müsste im Grunddurchgangs-„Finale“ am Sonntag der Premierensieg her. „Chancenlos sehe ich uns nicht. Aber Favorit sind wir auch nicht. Das liegt auf der Hand“, sagte Trainer Thomas Silberberger.