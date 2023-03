GAK bleibt mit 3:0 an Leader St. Pölten dran

Der GAK hält den Abstand auf die Spitze konstant. Die Grazer setzten sich am Samstag in der 2. Fußball-Liga zuhause gegen die Young Violets der Wiener Austria mit 3:0 durch. Nach 20 Runden sind es vier Punkte Rückstand auf den aktuellen Leader St. Pölten und ein Punkt auf Blau-Weiß Linz. Die Oberösterreicher schließen den Spieltag am Sonntag gegen Amstetten ab. Im Wien-Duell zwischen Rapid II und der Vienna gab es ein 2:2, Dornbirn besiegte erstmals Lafnitz (2:1).