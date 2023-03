Fans wütend: „Werden Messi am Sonntag auspfeifen“

Die Statistik lässt jedenfalls nicht vermuten, dass Messi keinen Bock auf PSG habe. In 22 Ligue-1-Einsätzen gelangen dem 35-Jährigen in dieser Saison 13 Tore und 13 Assists. Pro Jahr verdient der Stürmer 40 Millionen Euro in der französischen Hauptstadt, ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern wird, ist noch unklar.