Ex-Spieler „angewidert“ von PSG und Lionel Messi

„Ich bin angewidert. Ein Spiel endet in einer solchen Enttäuschung, weil es den Spielern an Engagement und Hingabe mangelt. Das ist seit Jahren das Problem“, fand der 56-Jährige klare Worte gegenüber „Canal+“. Im Mittelfeld fehle es den Parisern einfach an Top-Niveau, auch Lionel Messi könne da nicht mithalten.