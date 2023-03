Neuseeland verbietet TikTok auf Regierungsgeräten

Neuseeland will die chinesische Kurzvideo-App TikTok wegen Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit auf allen Geräten mit Zugang zum Netzwerk der Regierung verbieten. Der Leiter des Parlamentsdienstes, Rafael Gonzalez-Montero, erklärte am Freitag in einer E-Mail an den Nachrichtendienst Reuters, dass die Entscheidung unter Beachtung der Ratschläge von Cybersicherheitsexperten sowie nach Diskussionen innerhalb der Regierung und mit anderen Ländern getroffen wurde.