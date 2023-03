Zypern: Genuss auf der Sonneninsel

Gesagt, getan. Die Flugverbindung ist ausgezeichnet, in etwas mehr als drei Stunden ist man in Paphos, interessant in vielerlei Hinsicht und mit einer langen Besiedlungsgeschichte. Wichtiges Wahrzeichen und weithin sichtbar ist das mittelalterliche Kastell direkt am Hafen, der heute einen hauptsächlich touristischen Charakter hat. Entlang der Promenade finden sich Hotels wie zum Beispiel das schicke Almyra inmitten eines großzügigen Gartens, das zur angesehenen Thanos Gruppe zählt. 5* direkt am Meer, im stilvollen zeitgenössischen Design, klar in den Linien, mit verschiedenen Pools und einem schönen Spa, aber ohne eigenen Strand. Das ist hier auch nicht notwendig, denn in wenigen Schritten ist der öffentliche Strandabschnitt erreichbar.