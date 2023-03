Sind Quereinsteiger als Lehrer eine gute Idee?

Wegen des Personalmangels in Wiener Schulen wird auf teilbeschäftigte Lehrer Druck ausgeübt, Vollzeit zu arbeiten. Es wurde bereits überlegt, sich im Ruhestand befindende Lehrer wieder in den Klassen einzusetzen. Darum stellt sich nun die Frage, ob man auch Quereinsteiger unterrichten lassen sollte. Was ist Ihre Meinung dazu? Finden Sie, Quereinsteiger als Lehrer sind „besser“ als zu volle Klassen? Wir sind auf Ihre Meinung dazu gespannt und freuen uns über Ihren Kommentar!