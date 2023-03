FC Porto gegen Inter Mailand ab 21 Uhr LIVE

Inzaghi muss um Job zittern

Simone Inzaghi bangt um seinen Job. In der italienischen Meisterschaft kassierte man am Wochenende eine 1:2-Niederlage bei Spezia Calcio, es war die zweite in den jüngsten drei Partien. Selbst Platz zwei hinter dem längst enteilten SSC Napoli wackelt.