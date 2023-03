Manchester City gegen RB Leipzig ab 21 Uhr LIVE

Guardiola: „Man wird uns an diesem Bewerb messen“

ManCity-Coach Pep Guardiola ist sich bewusst, dass die CL-Ambitionen seines Klubs einmal mehr einem harten Realitätstest unterworfen werden. Daran hänge letztlich auch die Frage, ob seine Ära bei den „Citizens“ als erfolgreiche in die Geschichtsbücher eingehen werde. „Absolut, man wird uns an diesem Bewerb messen“, sagte der Spanier, der seit 2016 an Bord ist und neun nationalen Titeln zum Trotz weiter auf den CL-Triumph wartet.