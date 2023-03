Salzburger vor Aufstieg - Siege für Linz und Wien!

Der Titelverteidiger gewann am Sonntag das dritte Viertelfinal-Match gegen Fehervar glücklich mit 2:1 (0:0, 0:0, 1:1; 1:0) nach Verlängerung und führt damit in der „Best Of Seven“-Serie mit 3:0. Am Dienstag haben die Salzburger in Szekesfehervar Matchpuck. Der KAC gewann beim VSV 4:3 (1:1, 0:0, 3:2) und liegt damit ebenso 2:1 voran wie die Vienna Capitals gegen Innsbruck und Linz gegen den HCB Südtirol.