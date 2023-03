Mietpreisbremse als Stolperstein für Koalition?

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher haben sich bereits für einen sofortigen Mietpreisstopp ausgesprochen. Denn am 1. April, drohen die Mieten für Hunderttausende Wohnungen um 8,6 Prozent zu steigen, so die Politikerinnen. Auch Sozialminister Rauch (Grüne) spricht, unter anderem, über eine mögliche Einigung zur Mietpreisbremse. Wird die Mietpreisbremse zum Stolperstein für die Koalition? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!