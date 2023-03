SPÖ fordert jetzt Mietpreisbremse für alle

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher haben sich am Donnerstag für einen sofortigen Mietpreisstopp ausgesprochen. Denn in drei Wochen, am 1. April, drohen die Mieten für Hunderttausende Wohnungen um 8,6 Prozent zu steigen, so die Politikerinnen.