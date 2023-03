Weshalb beim Marathon ein Promille Pflicht ist

Die Beine sind schwer, das Herz pumpt auf Anschlag. Wer sich bei einem Laufevent voll verausgabt, dem kommen die finalen Meter ins Ziel meist doppelt so lang vor. Dass jedoch alles seine Ordnung hat, die Strecke der veranschlagten Länge entspricht, dafür garantieren bei offiziellen Rennen die von der Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) lizenzierten Streckenvermesser.