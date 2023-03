Eisenerzer Musik-Firma will Song Contest gewinnen

Wenn Markus Riedler in seinem Büro in New York mit einflussreichen Musikmanagern verhandelt, dann stets mit einem Blick auf die Heimat. Die hängt in Form einer Uhr an der Wand, die die Zeit in Eisenerz zeigt. Die Geschichte der Bergbaustadt hat Markus Riedler zur Zukunft gemacht. Der Sage nach bot ein Wassermann ja „Gold für zehn Jahr, Silber für 100 Jahr oder Eisen auf immerdar“. Riedler handelte also klug, als er auf Eisen setzte. Geschürft wird dieses „Metal“ weltweit, Scouts entdecken das Rohmaterial, das in Eisenerz aufpoliert und von Napalm Records vermarktet wird. Wurde anfangs noch aktiv um Bands geworben, so ereilt Napalm Records mittlerweile eine Flut an Bewerbern. „Es ist so viel, dass wir bestimmte Kriterien einsetzen. So schauen wir uns Videos an, ebenso die Zahl der Follower und Streams.“