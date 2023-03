„Ich liebe dich“ - „Hab dich ja reichgeschossen“

„Toni, ich liebe dich trotzdem“, raunt „Herzerl“ Österreichs Rekordtorschützen zu, während er ein rotes Plüsch-Herz in Händen hält. Ganz romantisch. Nur der gute Toni springt auf den Gefühlsduselei-Zug nicht auf, grätscht die Harmonie eher ab und meint staubtrocken: „Weiß ich eh. Ich hab‘ dich ja reichgeschossen.“ Soll, übersetzt aus der Fußballersprache, heißen: Polsters Tore (die wiederum oft aus Herzogs Vorlagen resultierten) spülten auch Herzog die eine oder andere Siegprämie ins Börserl. So oder so - die beiden Schmähbrüder sind wieder einmal in Hochform.