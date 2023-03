Autofahrer rettet sich mit Handy an Drohne aus Not

Glücklicherweise hatte der Mann jedoch eine Drohne bei sich, an der er sein Mobiltelefon befestigen konnte. „Dann tippte er eine Textnachricht an eine vertrauenswürdige Person, in der er seine Situation und seinen genauen Standort beschrieb, drückte auf Senden und ließ die Drohne mehrere hundert Meter in die Luft steigen.“ Aufgrund der größeren Höhe konnte das Telefon schließlich eine Verbindung zu einem Sendemast herstellen und die Nachricht senden, wodurch der Mann aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte.