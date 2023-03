Perfekte Wintertage im Tiroler Außerfern

Zu dritt fahren wir mit der Gondel auf die Ehrwalder Alm, tangieren die Tiroler Alm, überqueren die Piste und erreichen dann einen Winterwanderweg. Man glaubt gar nicht, dass es nur wenige Schritte braucht, um ganz in einer anderen Welt zu sein. Walter kennt sich hier aus. Mit ihm ziehen wir erste Spuren in den Schnee, genießen es, so abseits Winter zu erleben. Die Stille. Das Bergpanorama. Der Schnee glitzert in der Sonne wie unzählige Diamanten. Walter weiß, wo wir gehen können und dürfen. Die Landschaft ist von tiefen Gräben durchzogen, es ist notwendig, auf dem Weg zu bleiben oder einen Experten an seiner Seite zu haben. Die Zeit vergeht schnell, schließlich machen wir bei einer Jagdhütte Rast.