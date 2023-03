Erneut Top-Leistung! Iowas Rossi Mann des Spiels

Eishockey-Stürmer Marco Rossi hat zum dritten Mal in dieser Saison drei Scorerpunkte für Iowa Wild in der American Hockey League (AHL) verbucht. Der 21-jährige Vorarlberger führte das Farmteam des NHL-Clubs Minnesota Wild am Dienstag mit einem Tor und zwei Assists zu einem 5:3-Auswärtssieg bei den Milwaukee Admirals und wurde zum besten Spieler der Partie gewählt.